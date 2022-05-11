Ростов-на-Дону, 11 мая, 2022, 09:39 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону два человека получили травмы в результате дорожной аварии с мотоциклом, случившееся 10 мая. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении ГИБДД.

Мотоцикл

Инцидент случился на проспекте Нагибина примерно в 11:20 мск. При въезде на прилегающую территорию столкнулись мотоцикл Honda и автомобиль Opel Corsa. В результате ДТП оба водителя получили травмы и обратились за помощью к медикам.

Полицейские выясняют детали случившегося.