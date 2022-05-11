Москва, 11 мая, 2022, 09:42 — ИА Регнум. Погода в Москве и Московской области остаётся потенциально опасной из-за сильного ветра. Об этом сообщает 11 мая Гидрометцентр России.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Опасный ветер

До 21:00 в Москве и Подмосковье действует предупреждение о ветре с порывами до 18 м/с. На прогностической карте регион помечен жёлтым цветом.

«Степень интенсивности опасных явлений: желтый — погода потенциально опасна», — говорится в сообщении.

Прежнее предупреждение действовало до 18:00 10 мая.

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