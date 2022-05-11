Анапа, Краснодарский край, , 09:37 — REGNUM Краевой турнир по казачьему рукопашному бою состоится в Анапе 15 мая, сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

На Кубани пройдёт краевой турнир по казачьему рукопашному бою Пресс-служба правительства Краснодарского края

«Соревнования по рукопашному бою проводим в целях развития и популяризации казачьего боевого искусства «Лава». Молодежь должна быть спортивной, поэтому в Кубанском казачьем войске действует почти 140 военно-спортивных клубов. Также Союз казачьей молодежи совместно с минспортом регулярно проводит крупные турниры и спортивные мероприятия», — рассказал заместитель главы региона, войсковой атаман Александр Власов.

Турнир пройдет в память о Валерии Серове — он более 20 лет был заместителем атамана Анапского районного казачьего общества по патриотическому воспитанию и спорту.

Состязания стартуют 15 мая, они пройдут в 12 весовых категориях. Победители в личных и командных соревнованиях получат грамоты, медали и кубки и дипломы.