Еманжелинск, Челябинская область, 11 мая, 2022, 09:37 — ИА Регнум. В Челябинской области жителя Еманжелинска отдали под суд за убийство женщины. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

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Преступление было совершено 3 марта. Пьяный гражданин ударил соседку молотком по голове. Поводом для этого стал бесконтрольный выпуск ею собаки в общественном месте.

В результате гражданка скончалась. Обвиняемому теперь грозит 15 лет колонии. ​​​​​​​