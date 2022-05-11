Кызыл, 11 мая, 2022, 09:36 — ИА Регнум. В Туве огнеборцы тушат лесной пожар на территории государственного заповедника «Убсунурская котловина». Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе минлесхоза республики, пройденная огнём площадь составила 1822 гектаров.

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Из них 1462 гектаров составляют леса. Возгорание было обнаружено днём 5 мая. По предварительным данным, причиной пожара стали местные жители.

«На локализации и ликвидации задействовано 69 человек, из них 11 работников АПС, ФБУ- 37 чел., 21 работников ГПБЗ «Убсунурская котловина», — отметили в ведомстве.