Акбулак, Оренбургская область, , 09:36 — REGNUM В Оренбургской области на скамье подсудимых окажется иностранец. Его обвиняют в попытке подкупить сотрудника полиции, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областной прокуратуры.

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По версии следствия, в Акбулакском районе 21 апреля 2022 года иностранец был вызван в полицию для разбирательства по факту предъявления свидетельства о регистрации транспортного средства с признаками подделки. Мужчина пытался передать правоохранителю взятку. Злоумышленник предполагал, что за 20 тыс. рублей полицейский скроет результаты проведенной доследственной проверки и организует возвращение изъятого у гражданина автомобиля марки «ГАЗель» и документов на него.

Однако правоохранитель отказался принимать денежные средства. Взяткодателя задержали на месте преступления.

По делу утверждено обвинительное заключение. Материалы переданы в суд.