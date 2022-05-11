Донецк, , 09:35 — REGNUM Журналистку, репортера катарского телеканала Al Jazeera Ширин Абу Акле застрелили военнослужащие Израиля на Западном берегу реки Иордан. Об этом 11 мая сообщил указанный телеканал, также эту информацию подтвердил минздрав Палестины.

Армия Израиля (сс) Israel Defense Forces

В сообщении Al Jazeera уточняется, что корреспондент телеканала погибла в результате открытого израильскими военными огня с использованием боевых патронов в ходе освещения ею армейского рейда в лагере беженцев в Дженине.

Также отмечается, что журналистка получила в ходе обстрела ранение в голову, хотя на ней была надет в специальный жилет с надписью «пресса», после чего скончалась. При этом добавляется, что еще один журналист — Али ас-Самуди, был в это же время ранен, и на данный момент медики оценивают его состояние как стабильное.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее ракетный удар по окрестностям поселения Хадер в сирийской провинции Эль-Кунейтра нанесли Вооружённые силы Израиля.