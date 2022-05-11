Военные Израиля застрелили репортера Al Jazeera на Западном берегу Иордана
Рамалла , 11 мая, 2022, 09:35 — ИА Регнум. Журналистку, репортера катарского телеканала Al Jazeera Ширин Абу Акле застрелили военнослужащие Израиля на Западном берегу реки Иордан. Об этом 11 мая сообщил указанный телеканал, также эту информацию подтвердил минздрав Палестины.
В сообщении Al Jazeera уточняется, что корреспондент телеканала погибла в результате открытого израильскими военными огня с использованием боевых патронов в ходе освещения ею армейского рейда в лагере беженцев в Дженине.
Также отмечается, что журналистка получила в ходе обстрела ранение в голову, хотя на ней была надет в специальный жилет с надписью «пресса», после чего скончалась. При этом добавляется, что еще один журналист — Али ас-Самуди, был в это же время ранен, и на данный момент медики оценивают его состояние как стабильное.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее ракетный удар по окрестностям поселения Хадер в сирийской провинции Эль-Кунейтра нанесли Вооружённые силы Израиля.