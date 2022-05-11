Москва, 11 мая, 2022, 09:35 — ИА Регнум. В Москве за I квартал 2022 года выросло число представителей малого и среднего бизнеса МСП) и достигло около 805,3 тыс., что на 6,9%, чем за аналогичный период 2021 года, сообщается на портале мэра столицы.

Pixabay.com Рабочий стол начинающего бизнесмена

К апрелю число юрлиц — субъектов МСП увеличилось на 0,3%, индивидуальных предпринимателей (ИП) — на 16%. За январь–март зарегистрировано больше 181 тыс. субъектов МСП — это 22% от общего количества, число юрлиц — на 23,4%, ИП — на 36,6%.

Наиболее популярная сфера деятельности у представителей МСП — торговля (69%). За ней следуют профессиональная, научная и техническая деятельность, строительство, операции с недвижимостью, информации и связи.

Как сообщало ИА REGNUM, на портале «Малый бизнес Москвы» заработал специальный проект по антикризисным решениям для предпринимателей.

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