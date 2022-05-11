Нур-Султан, , 09:35 — REGNUM Руководство компании «Казахстанские железные дороги» (КЖД) планирует в 2022 году в шесть раз увеличить объём железнодорожных перевозок по Транскаспийскому международному транспортному маршруту (ТМТМ), который позволяет обойти территорию России. Об этом 11 мая сообщает пресс-служба КЖД.

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Сообщается, что представители международной ассоциации «Транскаспийский международный транспортный маршрут» провели общую встречу в Анкаре. Делегаты от КЖД сообщили, что за четыре последних месяца по ТМТМ через Казахстан провезли более 5 тыс. вагонов или 733 тыс. тонн грузов.

«По прогнозным данным, в этом году объёмы перевозок вырастут в шесть раз — до 3,2 млн. тонн», — говорится в сообщении.

Напомним, проект ТМТМ или, как его ещё называют, Срединный коридор (Middle Corridor) начали реализовывать в 2013 году. Это — международный транспортный коридор из Китая через Казахстан, акваторию Каспийского моря, Азербайджан, Грузию и далее в Турцию и страны Европы.

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