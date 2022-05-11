Иркутск, 11 мая, 2022, 09:34 — ИА Регнум. ГУ МВД РФ по Иркутской области 11 мая объявило о розыске пропавшего без вести 83-летнего Рагима Мамедова.

Цитата из группы «Инцидент Иркутск» (ВК) Снимок экрана 2022-05-11 в 13.30.08

С заявлением о пропаже пожилого человека в дежурную часть отдела полиции № 10 Межмуниципального управления МВД России «Иркутское» обратился местный житель. Мужчина сообщил, что его отец 10 мая ушёл из медицинского учреждения, находящегося на улице Байкальская в Иркутске, и до настоящего времени не вернулся.

«Второй раз за последнее время случается такая история: из лечебного учреждения выписывают пожилого человека, уже не очень хорошо ориентирующегося в пространстве и он, не дожидаясь родственников, уходит… И пропадает… В прошлый раз это закончилось плохо — дедуля шел до дома пешком и не дошел — замёрз. И вот опять такая история!

Конечно сейчас не зима, но находиться на улице пожилому человеку совсем не полезно! А сам он. скорее всего, вернуться не сможет, даже объяснить, что ему нужна помощь, не сможет. Он может быть, выглядит, как человек без определенного места жительства, может быть неопрятным. Но! Ему нужна наша помощь! Если Вы видели Ранима Галандаровича или знаете где он может находиться, сообщите, пожалуйста 102 полиция», — призывают в группе «Инцидент Иркутск» («ВКонтакте») сотрудники «РегионСпаса».

Его приметы: на вид 80-85 лет, рост 178 см, глаза карие, волосы седые, плотного телосложения. Был одет: темно-зеленый пиджак, спортивные штаны черного цвета, черные ботинки, чёрная серая кепка.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале апреля бдительные жители Иркутской области помогли в розыске потерявшейся 15-летней ангарчанки.

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