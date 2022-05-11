Донецк, , 09:31 — REGNUM Киевские боевики произвели обстрел Петровского района Донецка с применением артиллерии. Об этом 11 мая сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Обстрел Mil.gov.ua

Отмечается, что обстрел Петровского района Донецка со стороны украинских вооруженных формирований был зафиксирован в 08:57 (совпадает с мск) и во время него по городу было выпущено четыре снаряда калибра 122 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее постоянный представитель Крыма при президенте РФ, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов предположил, что южные территории Украины, освобождённые в результате спецоперации, войдут в состав России.