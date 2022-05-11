Москва, 11 мая, 2022, 09:30 — ИА Регнум. Резолюция сейма Литвы о якобы террористической деятельности РФ является экстремистским шагом. Об этом 11 мая заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радиостанции «Спутник».

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

По её словам, такие декларации или заявления являются экстремистскими шагами. Захарова напомнила, что Литва, как и другие авторы подобных документов, входит в НАТО.

«На протяжении последних десятилетий мы неоднократно видели противозаконные агрессивные действия НАТО без наличия на то каких-либо правовых оснований или реалий на земле. Наоборот, действия альянса или его членов приводили к появлению новых конфликтов», — сказала она.

Официальный МИД попросила напомнить, когда Литва хотя бы раз высказала озабоченность относительно акций альянса, в который она входит.