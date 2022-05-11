Санкт-Петербург, , 09:32 — REGNUM На сайте петербургского международного аэропорта «Пулково» уже вторые сутки не работает онлайн-табло вылета и прилёта авиарейсов. Как объясняют на сайте самого аэропорта, ознакомиться с расписанием рейсов нельзя из-за технических работ.

Табло в аэропорту Дарья Антонова © ИА REGNUM

«На сайте ведутся технические работы. В связи с этим онлайн-табло временно не доступно», — отмечается на сайте.

Аэропорт приносит свои извинения за неудобства. Однако о том, когда работы будут завершены, и об альтернативных способах получения информации о рейсах, в «Пулково» не сообщили.