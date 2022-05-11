Париж, , 09:28 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон попросил председателя КНР Си Цзиньпина «принять во внимание опасения» французов, пострадавших от ограничений против коронавируса, сообщает Le Figaro.

Макрон Иван Шилов © ИА REGNUM

Глава французского государства выразил солидарность Франции с Китаем, который столкнулся с самой сильной эпидемической волной с момента первоначальной вспышки коронавируса в начале 2020 года.

Эммануэль Макрон призвал власти Китая принять во внимание озабоченность французского сообщества, в частности, поддержать воздушное сообщение с Францией и защитить интересы детей, избегая, при любых обстоятельствах, разлучения их с родителями.

Многие граждане Франции попадают под ограничения, наложенные на все население в нескольких провинциях Китая, в частности, в Шанхае, где проживает около 7000 французов, и в Пекине, где ограничены поездки и закрыты многие общественные места.

Как сообщало ИА REGNUM, визит в Киев может совершить президент Франции Эммануэль Макрон, если для этого сложатся необходимые условия.

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