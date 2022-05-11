Париж, 11 мая, 2022, 09:28 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон попросил председателя КНР Си Цзиньпина «принять во внимание опасения» французов, пострадавших от ограничений против коронавируса, сообщает Le Figaro.

Иван Шилов ИА REGNUM Макрон

Глава французского государства выразил солидарность Франции с Китаем, который столкнулся с самой сильной эпидемической волной с момента первоначальной вспышки коронавируса в начале 2020 года.

Эммануэль Макрон призвал власти Китая принять во внимание озабоченность французского сообщества, в частности, поддержать воздушное сообщение с Францией и защитить интересы детей, избегая, при любых обстоятельствах, разлучения их с родителями.

Многие граждане Франции попадают под ограничения, наложенные на все население в нескольких провинциях Китая, в частности, в Шанхае, где проживает около 7000 французов, и в Пекине, где ограничены поездки и закрыты многие общественные места.

Как сообщало ИА REGNUM, визит в Киев может совершить президент Франции Эммануэль Макрон, если для этого сложатся необходимые условия.

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