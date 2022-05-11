Сеул, , 09:29 — REGNUM Кандидат на должность министра иностранных дел Южной Кореи Пак Чин встретился 9 мая с главой МИД Японии Ёсимасой Хаяси, находящимся с визитом в Сеуле. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

Флаги Южной Кореи и Японии DarkCorsar

Согласно опубликованным данным, стороны обменялись мнениями по вопросам развития двусторонних отношений, обозначив единую точку зрения о необходимости скорейшей нормализации отношений между странами, учитывая сложную политическую ситуацию в регионе и в мире.

Участники встречи сошлись во мнении относительно важности тесного сотрудничества Сеула, Вашингтона и Токио. Они также договорились активизировать сотрудничество внешнеполитических ведомств двух стран для решения актуальных задач.