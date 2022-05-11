Кемерово, 11 мая, 2022, 09:26 — ИА Регнум. В Кемеровской области сегодня, 11 мая, подачу тепла в дома и социальные учреждения прекращают в Промышленновском округе и Ленинске-Кузнецком. Об этом сообщили в правительстве региона.

Администрация правительства Кемеровской области Отопительный сезон

В областной администрации уточнили, что решение об окончании отопительного сезона каждый муниципалитет принимает, если среднесуточная температура воздуха в течение пяти суток не опускается ниже 8 °C.

«Главы территорий несут личную ответственность за надёжную работу систем жизнеобеспечения, и потому сезон завершаем только когда это позволяют погодные условия, несмотря на резкие кратковременные потепления, возможные ранней весной», — отметил министр жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кузбасса Олег Ивлев.

Отметим, что отопительный сезон в Кемеровской области длится каждый год около восьми месяцев.