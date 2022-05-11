Бежецк, Тверская область, , 09:25 — REGNUM Тела мужчины и женщины обнаружены после тушения пожара в одном из домов в Бежецк Тверской области 11 мая, сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону.

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Пожар произошёл в квартире дома на улице Инженерной. В ходе тушения возгорания спасатели обнаружили тела двоих погибших — мужчины и женщины.

По факту гибели людей начата доследственная проверка, для выяснения причины пожара в ближайшее время будет назначена пожарно-техническая экспертиза, а также судебно-медицинские для установления причин смерти людей.