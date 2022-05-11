Тюмень, 11 мая, 2022, 09:23 — ИА Регнум. В Тюменской области, по данным региональной диспетчерской службы лесного хозяйства, утром 11 мая действовали 11 лесных пожаров, пять из которых локализованы. Об этом сообщает региональный департамент лесного хозяйства.

Https://78.mchs.gov.ru Лесной пожар

Общая площадь, пройденная огнём, составила 157,7 га. Сутками ранее — 289,9 га.

На 11 мая на всей территории Тюменской области установлен III класс пожарной опасности (средний).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Тюменской области установлен запрет на посещение лесов до 26 мая.