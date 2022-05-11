Всеволожск, Ленинградская область, , 09:27 — REGNUM В Ленинградской области задержали мужчину, который 9 мая сорвал с административного здания «Знамя Победы» и попытался его сжечь, сообщили 11 мая в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской обольсти. В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело.

Вандал пытается сжечь «Знамя Победы». пресс-служба ГУ МВД по СПб и ЛО.

Инцидент произошел в День Победы, 9 мая, в садоводстве «Юбилейное-Ручьи» Всеволожского района Ленинградской области. Около 11:00 мск в полицию обратился 62-летний мужчина, который рассказал, что со здания правления СНТ неизвестный снял «Знамя Победы» и сжег его.

Прибывшие сотрудники полиции обнаружили, что у здания правления СНТ лежит государственный флаг России со знаком «Z» в виде георгиевской ленты и надписью «Своих не бросаем», со следами термического воздействия. Полицейские просмотрели записи видеонаблюдения, на которых видно, что 9 мая в 01:08 мск неизвестный мужчина снимает флаг и поджигает его.

В связи со случившимся было возбуждено уголовное дело по ст. 329 УК РФ (Надругательство над Государственным гербом Российской Федерации или Государственным флагом Российской Федерации).

«10 мая сотрудниками уголовного розыска по горячим следам задержан 33-х летний мужчина. Решается вопрос об избрании меры пресечения злоумышленнику», — отметили в полиции.