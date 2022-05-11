Ростов-на-Дону, 11 мая, 2022, 09:22 — ИА Регнум. В России встретили ещё более 17 тыс. мирных жителей Донбасса и Украины. Об этом 11 мая сообщает пограничное управление ФСБ России по Ростовской области.

Александр Погожев ИА REGNUM МЧС помогает встречать беженцев

«За истекшие сутки на въезд в Россию через пункты пропуска, расположенные в Ростовской области, границу пересекло свыше 17 тысяч граждан», — уточнили в ведомстве.

ИА REGNUM напоминает, что с начала эвакуации мирного населения Донбасса в Россию эвакуировали более 1,1 млн человек. В Ростовской области и ряде приграничных регионов России действует режим ЧС в связи с наплывом беженцев.