Домбаровский район, Оренбургская область, 11 мая, 2022, 09:22 — ИА Регнум. В Домбаровском районе Оренбургской области возле здания, где располагается избирком, на столбе висит порванный флаг. На неприглядный вид триколора обратил внимание юрист, активист ОНФ Дмитрий Болдырев.

Дмитрий Болдырев Состояние флага в Домбровском районе

«Хочу обратится к органам власти всех уровней: Вам не стыдно, что в некоторых муниципальных образованиях, символы государственной власти находятся в таком состоянии?!», — задал вопрос он в телеграм-канале.

Вскоре последовал ответ Избирательной комиссии региона. Также в мессенджере облизбирком доложил, что в адрес главы Домбаровского района направлено обращение с просьбой обратить внимание на состояние государственного флага.

«Всем председателям территориальных избирательных комиссий направлены рекомендации о проверке состояния государственных символов, которые могут быть размещены на зданиях, в которых располагаются помещения избирательных участков. Это необходимо сделать до начала избирательного цикла 2022 года», — сказали в комиссии.