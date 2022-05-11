Чебоксары, , 09:22 — REGNUM В Чувашии поддержали расширение критериев предоставления участков без торгов для поддержи строительства жилья, в том числе решения проблем дольщиков. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, данное решение принято 11 мая на заседании регионального правительства.

Жилье Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

В новой редакции разработан закон о предоставлении в аренду государственных и муниципальных земельных участков без проведения торгов. Одно из ключевых изменений касается дольщиков: застройщик сможет получить участок при условии восстановления прав данной категории граждан.

Ещё одна поправка касается формирования жилищных фондов. Власти поддержали предоставление участка без торгов под строительство многоэтажек, если застройщик передаст «не менее 10%» общей площади жилья в доме для формирования государственного и муниципального жилищного фонда.

«Очень значимый законопроект. Помимо решения задач по завершению объектов, которые начаты с участием граждан по принципу долевого участия, ещё и запускаем возможность более ускоренного формирования государственного жилищного фонда. Эти моменты важно использовать и решать задачи обеспечения жильём граждан, которые нуждаются в этом и ждут жильё годами», — сказал глава Чувашии Олег Николаев .

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