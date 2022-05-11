Деревня Куда, Иркутская область, 11 мая, 2022, 09:19 — ИА Регнум. СУ СК РФ по Иркутской области 11 мая известил о начале судебного процесса в отношении 39-летнего мужчины, обвиняемого в убийстве пожилой родственницы.

Kaluga.rt.ru Пункт весового контроля

В начале февраля в полицию поступило заявление об исчезновении 81-летней женщины, проживавшей в деревне Куда. В ходе поисковых мероприятий сотрудники правоохранительных органов установили, что к исчезновению женщины причастен её родственник.

На почве неприязненных отношений мужчина убил пенсионерку. Затем вывез тело погибшей в лес, после чего заявил об её исчезновении.

Тело женщины было найдено вблизи Александровского тракта.

Как сообщало ИА REGNUM, доказать, что это именно убийство, а не безвестное исчезновение, удалось после исследования записей камеры наружного наблюдения: вечером 30 января мужчина проезжал пост весового контроля. На обратном пути его автомобиль стал легче приблизительно на вес тела убитой.

Читайте также: Пост весового контроля помог раскрыть убийство пенсионерки в Приангарье