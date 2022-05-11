Кызыл, 11 мая, 2022, 09:19 — ИА Регнум. Старейший снежный барс в мире обитает на территории России. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Алтае-Саянского отделения WWF России по итогам учёта численности краснокнижного хищника.

Снежный барс

Наибольшее число ирбисов обитает в Республике Алтай — 44 особи. В соседней Туве зафиксировано 25 животных.

«Здесь обитает старейший ирбис мира по имени Хоргай, которого в этом году зафиксировали сотрудники заповедника «Убсунурская котловина» в Туве», — отметил старший координатор проектов представительства WWF России в Алтае-Саянском экорегионе Александр Карнаухов.

Как сообщало ИА REGNUM, масштабная экспедиция по учёту снежного барса на территории республик Алтай, Бурятия и Туве началась в середине февраля. В этих трёх регионах сосредоточено до 95% всей российской популяции ирбисов.