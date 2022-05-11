Токио, 11 мая, 2022, 09:18 — ИА Регнум. По состоянию на конец 2021 финансового года (31 марта 2022 года) совокупный госдолг Японии впервые в истории стал составлять сумму в 1241,3 трлн иен (более $9,5 трлн по текущему курсу). Об этом 11 мая сообщает газета Yomiuri со ссылкой на японское министерство финансов.

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Уточняется, что эта сумма увеличивается в течение шести подряд лет и в результате этого на данный момент на каждого японца приходится порядка 9,9 млн иен (почти $76 тыс.) госдолга этой страны.

При этом названная сумма в 2,6 раза превышает размер валового внутреннего продукта Японии и правительство страны намерено в 2026 ликвидировать дефицит государственного бюджета путем роста налоговых поступлений при сохранении ежегодного роста экономики в 2%.

Отметим, японский госдолг складывается из общей суммы гособлигаций, краткосрочных правительственных ценных бумаг и временных заимствований. Последние особенно увеличились на протяжении последних лет из-за пандемии COVID-19.