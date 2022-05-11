Карачаевск, Карачаево-Черкесия, 11 мая 2022, 09:17 — REGNUM В Карачаево-Черкесии обнаружено древнейшее средневековое поселение. Оно простирается на территории около 40 гектаров. По площади поселения аналогов ему в округе нет, сообщил начальник Карачаевской экспедиции Института археологии РАН Умар Кочкаров.
Как отметил исследователь, археологи планируют до конца 2022 года завершить составление топографического плана обнаруженного поселения. В работе применяются квадрокоптеры и тепловизоры. После этого будет подана заявка в Минкульт РФ на проведение раскопок. По мнению ученых, обнаруженное в Карачаево-Черкесии поселение могло быть центром располагающихся в округе поселений кобанской археологической культуры.