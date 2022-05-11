Карачаевск, Карачаево-Черкесия, 11 мая, 2022, 09:17 — ИА Регнум. В Карачаево-Черкесии обнаружено древнейшее средневековое поселение. Оно простирается на территории около 40 гектаров. По площади поселения аналогов ему в округе нет, сообщил начальник Карачаевской экспедиции Института археологии РАН Умар Кочкаров.

Археология

«По тому, что мы видим, это средневековый объект периода VIII–XIII вв., но, пока не начнем раскопки, точно назвать возраст объекта не можем. Под землей могут находиться более древние слои», — приводит слова ученого ТАСС.

Как отметил исследователь, археологи планируют до конца 2022 года завершить составление топографического плана обнаруженного поселения. В работе применяются квадрокоптеры и тепловизоры. После этого будет подана заявка в Минкульт РФ на проведение раскопок. По мнению ученых, обнаруженное в Карачаево-Черкесии поселение могло быть центром располагающихся в округе поселений кобанской археологической культуры.