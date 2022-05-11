Вашингтон, 11 мая, 2022, 09:14 — ИА Регнум. На сегодняшний день в администрации США не готовы назвать условия отмены санкций, которые были введены против России на фоне спецоперации по защите Донбасса. Об этом в ходе брифинга заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Опять санкции

Она пояснила, что для снятия ограничительных мер потребуется процесс дипломатических переговоров, подчеркнув, что США выступают в поддержку этого.

«Я не буду отсюда вести переговоры относительно этого. Мы знаем, что для прекращения этого потребуется процесс дипломатических переговоров. И мы не станем забегать вперед», — отметила Псаки.

Пресс-секретарь Белого дома также указала приверженность Вашингтона идее поддержки Украины как в военном, экономическом, так и гуманитарном планах.

Читайте также: Володин: на Россию наложено более 10 тыс. санкций — беспрецедентно

Как сообщало ИА REGNUM, санкции против России страны Запада начали вводить с 2014 года в связи с событиями на Украине и воссоединением Крыма с РФ. Как заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, до сегодняшнего дня в отношении России было принято более 10 тыс. санкций. По его словам, это беспрецедентное количество. Больше, чем принято мер по сдерживанию развития РФ, в отношении других стран такого просто нельзя примера привести, сказал Володин.

Ранее по теме: Глава МИД ФРГ рассказала об условии для отмены санкций против России