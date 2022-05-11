Гаага, Нидерланды, , 09:17 — REGNUM Бывший полковник расформированной Армии освобождения Косово Сафет Сюля 10 мая посетил студию телеканала RTV Dukagjini, где рассказал о своем опыте взаимодействия со Специальным трибуналом Косово.

Совместные учения Армии Косово и KFOR (с) facebook @mehaj.armend

Сюля заявил, что архив Армии освобождения Косово (УЧК) никогда не существовал, а потому премьер-министр Косово Альбин Курти не может сдержать своего обещания сербской стороне — раскрывать нечего.

По словам Сюли, ранее он возглавлял Офис по вопросам наследию Защитных частей Косово (образованных после расформирования Армии освобождения Косово в 1999 году и действовавших с 20 сентября 1999 года по 21 января 2009 года, о образования Сил безопасности Косово), однако тогда у него не было доступа ни к какой документации связанной с Армией освобождения Косово, ни к электронным, ни к печатным материалам.

Сюля также рассказал, что Специальный трибунал по Косово в течение 18 часов (два дня по 9 часов) заслушивал его показания относительно службы в Армии освобождения Косово и ее деятельности.

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