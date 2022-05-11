Новосибирск, 11 мая, 2022, 09:14 — ИА Регнум. В Новосибирской области пожарные за неделю спасли 48 человек. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС России.

Пожар

Так, с 4 по 10 мая на территории региона было ликвидировано 1178 возгораний. В результате происшествий в быту (63 случаях) трое человек получили травмы, один новосибирец погиб.

В ведомстве уточнили, что 86% от общего числа пожаров приходится на горение мусора и сухой растительности. При этом отмечается снижение числа возгораний на 21%: 1178 против 1490 случаев.