Джакарта, 11 мая, 2022, 09:12 — ИА Регнум. Президент Индонезии Джоко Видодо официально подписал закон о наказании за сексуальное насилие, сообщает CNN Indonesia.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Индонезия

Закон, состоящий из 93 статей, был официально подписан президентом Индонезии 9 мая 2022 года.

Ранее парламент Индонезии официально ратифицировала законопроект о наказании за сексуальное насилие.

Закон включает девять видов сексуального насилия, за которые может быть возбуждено уголовное дело. В документ вошли виды сексуального насилия, недавно появившиеся в интернете и социальных сетях.