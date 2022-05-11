Вашингтон, 11 мая, 2022, 09:10 — ИА Регнум. Американская компания SpaceX планирует запустить непилотируемый космический корабль Starship в течение ближайших 3-5 лет. Об этом 11 мая заявил предприниматель и основатель этой компании Илон Маск на конференции газеты The Financial Times.

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«Я думаю, что мы, может быть, сможем запустить непилотируемый Starship к Марсу через 3-5 лет и затем, я думаю, если она будет успешной, мы сможем отправить к Марсу миссию с экипажем до конца десятилетия», — сказал он.

При этом Маск отметил, что «окна» для осуществления полетов с Земли на Марс открываются в течение каждых двух лет, уточнив, что необходимое расположение планет для такого перелёта устанавливается каждые 26 месяцев.

«Мы, надеюсь, проведём нашу первую попытку запуска (корабля Starship — ред.) этим летом, в течение следующих двух или трех месяцев», — добавил основатель SpaceX.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 мая стало известно, что правительство Индии рассматривает предложение Индийской организации космических исследований (ISRO) по запуску автоматической исследовательской миссии к Венере в 2024 году.