Москва, 11 мая, 2022, 09:08 — ИА Регнум. Резолюция сейма Литвы о якобы террористической деятельности России является экстремистским шагом по отношению к Москве, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

«В странах, которые принимают подобные… документы, декларации, заявления, делают такие, по большому счету, экстремистские шаги, по-другому их не назвать… Все эти страны входят в НАТО. На протяжении последних десятилетий мы неоднократно видели противозаконные, агрессивные действия НАТО, которые приводили к большим человеческим жертвам», — сказала она в эфире радио Sputnik.

Она добавила, что к соответствующему решению Литвы необходимо относиться как к провокации, поскольку «к желанию урегулировать чрезвычайно сложную ситуацию на Украине это не имеет отношения».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сейм Литвы проголосовал за признание России «террористическим государством». За резолюцию проголосовали единогласно все 128 депутатов сейма.

При этом в сейме назвали спецоперацию Вооруженных сил РФ по денацификации Украины «геноцидом» и призвали к созданию международного трибунала для ее расследования.

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