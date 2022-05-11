Северобайкальск, Бурятия, 11 мая, 2022, 09:08 — ИА Регнум. В Северобайкальском районе Бурятии утром 11 мая произошёл пожар в здании санатория-профилактория «Подлеморье». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по республике.

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К моменту приезда пожарных на шестом этаже наблюдалось задымление, из здания эвакуировались 24 человека. Один человек пострадал.

Как выяснилось, возгорание началось в одной из комнат. В тушении огня были задействовано восемь человек и три единицы техники. Точная причина происшествия устанавливается.