Донецк, 11 мая, 2022, 09:06 — ИА Регнум. В результате обстрела со стороны украинских войск в Донецкой Народной Республике пострадала девушка 2004 года рождения. Об этом 11 мая сообщили в штабе территориальной обороны ДНР.

Mil.gov.ua Артобстрел

По данным штаба, обстрел вёлся с позиций ВСУ в Красногоровке. В результате пострадала девушка 2004 года рождения. Её с травмами и ссадинами доставили в медучреждение.

«Берегите себя и родных, постарайтесь не выходить из дома без лишней надобности», — обратились в штабе к жителям республики.