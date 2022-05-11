Ростов-на-Дону, 11 мая, 2022, 09:05 — ИА Регнум. Жители Ростова-на-Дону обнаружили следы мазута на берегу реки Дон. Подтверждающие снимки горожане выложили в социальных сетях.

Екатерина Булатова ИА REGNUM Река Дон

«Низовье Дона. Печальная картина. Кто будет нести ответственность? Весь берег в мазуте. Закрывают малое судоходство на время нереста рыбы. Однако для большой навигации запретов нет, хотя вреда для экологии они приносят в сотни раз больше», — считает очевидец.

По мнению автора снимков, компаниям следует тщательнее следить за техническим состоянием судов, что поможет избежать негативного влияния на экологию.

ИА REGNUM отмечает, что ростовчане нередко выкладывают подобные фотоснимки в социальных сетях, пытаясь обратить внимание властей и контролирующих органов на загрязнение реки Дон.