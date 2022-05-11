Нью-Йорк, США, 11 мая, 2022, 09:05 — ИА Регнум. Новый сериал Майка Майерса «Пентаверат» (The Pentaverate) про общество, тайно управляющее миром, не пользуется особой популярностью среди зрителей Netflix. Об этом 11 мая сообщает портал Comicbook.

Цитата из к/ф «Остин Пауэрс: Человек-загадка международного масштаба». реж Джей Роуч. 1997. США, Германия Злодеи

После того, как потоковый сервис опубликовал очередной недельный рейтинг шоу, оказалось, что «Пентаверат» даже не вошёл в топ-10, несмотря на то, что Майерс является весьма узнаваемой фигурой. Автор статьи отметил, что сериал по какой-то причине не заинтересовал подписчиков Netflix, что стало «провалом» для онлайн-кинотеатра.

Напомним, в «Пентаверате» Майк Майерс сыграл сразу восьмерых персонажей. В проекте также приняли участие стендап-комик Кен Чжон и актёры Джереми Айронс, Кигэн-Майкл Ки и Деби Мейзар. Премьера шоу состоялась 5 мая 2022 года.