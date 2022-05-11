Новый сериал Майка Майерса стал очередным провалом Netflix
Нью-Йорк, США, 11 мая, 2022, 09:05 — ИА Регнум. Новый сериал Майка Майерса «Пентаверат» (The Pentaverate) про общество, тайно управляющее миром, не пользуется особой популярностью среди зрителей Netflix. Об этом 11 мая сообщает портал Comicbook.
После того, как потоковый сервис опубликовал очередной недельный рейтинг шоу, оказалось, что «Пентаверат» даже не вошёл в топ-10, несмотря на то, что Майерс является весьма узнаваемой фигурой. Автор статьи отметил, что сериал по какой-то причине не заинтересовал подписчиков Netflix, что стало «провалом» для онлайн-кинотеатра.
Напомним, в «Пентаверате» Майк Майерс сыграл сразу восьмерых персонажей. В проекте также приняли участие стендап-комик Кен Чжон и актёры Джереми Айронс, Кигэн-Майкл Ки и Деби Мейзар. Премьера шоу состоялась 5 мая 2022 года.