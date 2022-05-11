Бирмингем, Великобритания, 11 мая, 2022, 09:04 — ИА Регнум. «Ливерпуль» одержал победу над «Астон Виллой» в перенесённом матче 33-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Встреча завершилась со счётом 2:1.

Болельщики ФК «Ливерпуль» на трибуне стадиона

На третьей минуте матча счёт открыл полузащитник «Астон Виллы» Дуглас Луис. Спустя три минуты защитник «Ливерпуля» Жоэль Матип восстановил равновесие в счёте.

Победу «Ливерпулю» принёс точный удар нападающего Садио Мане на 65-й минуте.

На сегодняшний день «Ливерпуль» занимает первое место в чемпионате Англии, в активе команды 86 очков. «Астон Вилла» идёт на 11-м месте с 43 очками.

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