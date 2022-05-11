Владикавказ, 11 мая, 2022, 09:04 — ИА Регнум. В Северной Осетии увековечены имена 30 воинов из Дагестана, погибших во время боев на территории соседней республики в годы Великой Отечественной войны. Останки героев были обнаружены поисковым отрядом в селе Нижний Малгобек Моздокского района.

Ильшат Мухаметьянов ИА REGNUM Воин-освободитель

«Поисковики из Республики Северная Осетия-Алания нашли место гибели воинов-дагестанцев, погибших в годы Великой Отечественной войны в октябре 1942 года в селе Нижний Малгобек Моздокского района», — сообщает сетевое издание «Мирмол».

Все воины являлись бойцами 9-й гвардейской стрелковой бригады и 11-го гвардейского стрелкового корпуса. Мемориальные плиты с именами 30 уроженцев Дагестана были установлены в преддверии 77-летия со Дня Победы.