Байден ушел от ответа на вопрос об ответственных за рост цен в США
Вашингтон, 11 мая, 2022, 09:03 — ИА Регнум. Президент Соединенных Штатов Джо Байден в ходе пресс-конференции не смог ответить на вопрос одного из журналистов, считает ли глава Белого дома себя и свою администрацию ответственными за рост цен в стране. Трансляцию вел телеканал CNBC.
После Байден перешел на долгое объяснение причин инфляции. Журналист повторил свой вопрос, однако американский лидер так и не получил четкого ответа.
Ключевыми причинами инфляции Байден назвал последствия COVID-19 и «действия президента России Владимира Путина».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее соучредитель Microsoft и филантроп Билл Гейтс заявил, что причинами возможного глобального экономического замедления рынка может стать наложение двух кризисов, вызванных пандемией и ситуацией на Украине.
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