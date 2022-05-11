Вашингтон, 11 мая, 2022, 09:03 — ИА Регнум. Президент Соединенных Штатов Джо Байден в ходе пресс-конференции не смог ответить на вопрос одного из журналистов, считает ли глава Белого дома себя и свою администрацию ответственными за рост цен в стране. Трансляцию вел телеканал CNBC.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Байден

«Мы у власти, это первое. И вы совершенно правы: мы контролируем все три ветви власти», — сказал он, отвечая на вопрос о росте цен в США.

После Байден перешел на долгое объяснение причин инфляции. Журналист повторил свой вопрос, однако американский лидер так и не получил четкого ответа.

Ключевыми причинами инфляции Байден назвал последствия COVID-19 и «действия президента России Владимира Путина».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее соучредитель Microsoft и филантроп Билл Гейтс заявил, что причинами возможного глобального экономического замедления рынка может стать наложение двух кризисов, вызванных пандемией и ситуацией на Украине.

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