Чебоксары, 11 мая, 2022, 09:02 — ИА Регнум. В Чувашии планируют отредактировать закон о выборах главы республики, в том числе предлагается ввести возможность дистанционного электронного голосования. Соответствующий законопроект разработала государственная служба по делам юстиции, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

ИА REGNUM Голосование

В ведомстве ссылаются на федеральные поправки и предлагают внести аналогичные изменения в законы о выборах главы Чувашии и выборах в органы местного самоуправления республики. Что касается муниципальных выборов, то в новой редакции закона упраздняется институт избирательных комиссий муниципальных образований, функции которых будут возложены на территориальную или участковую избирательную комиссию.

В законе о выборах главы Чувашии предлагается увеличить с двух до пяти лет срок для претендентов, которые ранее работали главой региона и были отстранены от должности президентом России.

«Также исключается положение, предусматривающее достижение кандидатом на должность главы Чувашской Республики возраста 30 лет на день голосования», — отмечается в документе.

Помимо этого, в законопроекте уточняется процедура проведения выборов главы Чувашии, касающаяся учёта и составления списка избирателей, образования избирательных участков и их полномочий, условий выдвижения кандидатов, требований к агитационным материалам и избирательному бюллетеню, порядка подсчёта голосов избирателей.

«Кроме того, вводится новелла о возможности применения при проведении выборов в органы местного самоуправления и главы Чувашской Республики дистанционного электронного голосования», — говорится в пояснительной записке.