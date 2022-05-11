Ванино, Хабаровский край, , 09:21 — REGNUM В Ванино возбуждено уголовное дело по факту убийства и покушения на убийство, сообщили 11 мая корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СУ СК РФ по Хабаровскому краю и ЕАО.

Девочка Thenewsminute.com

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Установлено, что 10 мая в посёлке Ванино в квартире жилого дома мужчина 40 лет нанёс ножевое ранение 15-летней падчерице — девочка умерла на месте. После этого он напал на мать подростка, свою супругу.

Женщину доставили в больницу, угрозы её жизни после оказания медицинской помощи нет. Сам же мужчина свёл счеты с жизнью.

Специалисты осмотрели место убийства, допросили свидетелей случившегося, назначены экспертизы, проводится комплекс следственных и процессуальных действий.

По информации DVHAB.ru, женщина, вернувшись домой с сыном двух лет увидела, что муж насилует её 15-летнюю дочь. Разгорелся скандал, сосед пришёл на помощь.

Как сообщало ИА REGNUM, в Омской области прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу против 21-летнего жителя Омска, обвиняемого в изнасиловании и жестоком убийстве девушки-инвалида.