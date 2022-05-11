Берлин, 11 мая, 2022, 09:01 — ИА Регнум. Премьер-министр Саксонии Майкл Кречмер раскритиковал идею введения запрета на импорт российской нефти. Он считает, что планируемое эмбарго сильно вредит Германии, передаёт немецкий телеканал NTV.

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«Я также считаю, что сейчас самое время внимательно посмотреть: кому это действительно вредит?» Существует глобальный спрос на каменный уголь, нефть и газ», — отметил политик, говоря о запланированном шестом пакете санкций ЕС против России.

Кречмер считает, Европа не сможет в достаточном количестве закупать энергию в других странах, поскольку там возникнет дефицит энергоресурсов. В конечном счёте, недостатки придётся восполняться российским топливом, заявил премьер-министр Саксонии.

«Энергия — это ахиллесова пята любой экономики», — Кречмер, указав на то, что уже сейчас цены на нефть и газ являются «токсичными».

Он уверен, что новый пакет санкций против России опасен прежде всего для Евросоюза — не только на уровне «тепла в квартирах», но и на уровне экономик стран — членов ЕС.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон заявил, что введение Евросоюзом эмбарго на нефть из России является вопросом нескольких дней, указав на необходимость действовать быстро.

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