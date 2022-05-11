Пермь, 11 мая, 2022, 09:01 — ИА Регнум. В Перми пешеходный мост через ул. Попова планируют открыть к 2023 году, когда город будет праздновать 300-летие. Об этом сообщает издание Business Class.

Пешеходный переход

По словам компании-инвестора, на месте будущего перехода возведена первая опора. Осуществляется перенос инженерных сетей.

По данным СМИ, протяженность надземного пешеходного перехода составит 56 метров, ширина — от 3,6 до 5,5 метров. Предполагается, что объект передадут в собственность муниципалитета. Ранее сообщали о планах открытия моста в 2022 году.