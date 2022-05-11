Будапешт, 11 мая, 2022, 09:00 — ИА Регнум. К исполнению своих обязанностей приступила первая в истории Венгрии женщина-президент Каталин Новак, получившая от бывшего венгерского лидера, Яноша Адера, ключи от официальной резиденции президента страны — дворца Шандора в Будапеште. Она сообщила об этом 11 мая.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Венгрии

«Сегодня утром я получила ключи от дворца Шандора от Яноша Адера. Каждый венгр может рассчитывать на меня, и я рассчитываю на каждого венгра. Благодарю Вас за вашу службу, господин президент», — написала Новак на своей странице в соцсети Twitter.

Отметим, Каталин Новак была выбрана на эту должность в марте на заседании национального собрания Венгрии и стала первой женщиной в истории страны на этом посту.