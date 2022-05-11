Уфа, 11 мая, 2022, 09:01 — ИА Регнум. Ребенка, который отравился угарным газом в Уфе, после оказания медпомощи отпустили домой. Об этом 11 мая сообщает пресс-служба городского управления гражданской защиты.

Иван Шилов ИА REGNUM Газ

Сообщается, что ночью 11 мая спасатели получили сведения о том, что в доме по ул. Первомайская, 45, мальчик 2012 года рождения отравился угарным газом когда купался в ванной. Ребенка срочно доставили в медучреждение. После оказания помощи медики отпустили его домой.

«Предварительная причина произошедшего — нарушение правил эксплуатации бытовых газовых приборов», — сообщает пресс-служба.

Отмечается, что специалисты отключили газоснабжение в пяти квартирах этого дома. После устранения неисправности, газовая служба проведет подключение абонентов.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии передано в суд дело об отравлении двух человек угарным газом.