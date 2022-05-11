Красноярск, 11 мая, 2022, 08:59 — ИА Регнум. В мессенджерах и социальных сетях активно распространяются сообщения о возможном появлении холерной палочки в воде. Эта информация не соответствует действительности, заявил руководитель управления Роспотребнадзора Дмитрий Горяев, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Remf.dartmouth.edu Холерный вибрион (Vibrio cholerae)

По его словам, ведомство ведёт усиленный контроль за качеством и безопасностью питьевого водоснабжения. В пробах на микробиологические, вирусологические и санитарно–химические показатели холерные вибрионы не выявлены.

«Роспотребнадзором ведётся постоянная работа по недопущению завоза этой опасной инфекции, предпринимаются все необходимые меры для предотвращения её возможного распространения на территории России», — отметил он.