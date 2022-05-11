Астана, 11 мая, 2022, 08:59 — ИА Регнум. Руководство Казахстана не планирует выход республики из Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Об этом говорится на сайте Stopfake. kz, созданном при правительстве страны.

Иван Шилов ИА REGNUM Флаги стран-участниц ЕАЭС

Авторы интернет-ресурса отреагировали слухи, которые стали распространять с соцсети Telegram. Якобы между Москвой и Нур-Султаном есть «нерешённые разногласия».

«В распространяемом сообщении автор, утверждающий о том, что Казахстан планирует выйти из ЕАЭС, ссылается на некие собственные источники. Это один из признаков фейка, поскольку найти источник и проверить его практически невозможно», — сообщили авторы сайта.

Отмечается, что информацию о якобы существующих планах властей Казахстана выйти из ЕАЭС опровергли в министерстве торговли и интеграции республики и в МИД страны.

Напомним, в ЕАЭС, кроме России и Казахстана, входят Белоруссия, Киргизия и Армения.